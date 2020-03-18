Başkan Erdoğan, Peygamber Efendimizin sözüyle uyardı |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Peygamber Efendimizin sözleriyle koronavirüs (Covid-19) uyarısı yaptı. Erdoğan, "Bugün bize düşen de hadis-i şerife uygun şekilde Covid-19 virüsünün bulaşma ihtimali olan yerlerden uzak durmak. Virüse maruz kalmışsak iyileşene kadar diğer insanlarla teması kesmektir." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Peygamber Efendimizin sözleriyle koronavirüs (Covid-19) uyarısı yaptı.

Başkan Erdoğan, "Peygamber Efendimiz (s.a.v.) veba olan yere gidilmemesini veba olan yerden de çıkılmamasını tavsiye ediyor. Bugün bize düşen de hadis-i şerife uygun şekilde Covid-19 virüsünün bulaşma ihtimali olan yerlerden uzak durmak. Virüse maruz kalmışsak iyileşene kadar diğer insanlarla teması kesmektir. Hz. Ömer (r.a.) Şam'a gitmek üzere yola çıkacakken orada bir salgın hastalık başladığının haberini alıyor ve vazgeçiyor. Bunun üzerine sahabeden birisi Hz.Ömer'e 'Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun?' diye soruyor. Hz. Ömer bu soruya cevabı çok manidardır. 'Evet Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz'. Bugün bize düşen görev de gereken her türlü önlemi alarak takdiri Allah'a bırakmaktır" ifadelerini kullandı.