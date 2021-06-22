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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 22.06.2021 15:04
Güncelleme:22.06.2021 15:05
Son dakika haberine göre Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yıl sonuna doğru kullanıma hazır hale getirmeyi planladığımız milli aşı çalışmalarımızı da bu hassasiyetle yürütüyoruz. Türkiye'nin geliştirdiği COVID-19 aşısının inşallah milletimizle birlikte tüm insanlığın da aşısı olacağının müjdesini buradan paylaşmak istiyorum." dedi. Başkan Erdoğan, "İhracatta yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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