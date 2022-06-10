10 Haziran 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programında önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programında önemli açıklamalarda bulundu. "Salgın döneminde sağlık sektörünün en az savunma sanayii kadar kritik öneme sahip olduğunu gördük" diyen Başkan Erdoğan, "Bölgemizin en önemli sağlık merkezi olma hedefimiz var." dedi.