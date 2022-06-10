Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programında önemli açıklamalarda bulundu. "Salgın döneminde sağlık sektörünün en az savunma sanayii kadar kritik öneme sahip olduğunu gördük" diyen Başkan Erdoğan, "Bölgemizin en önemli sağlık merkezi olma hedefimiz var." dedi.

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