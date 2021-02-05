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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 6'ncı Olağan İl Kadın Kolları Kongrelerinde önemli açıklamalar

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Giriş: 05.02.2021 15:31
Güncelleme:05.02.2021 15:33
AK Parti'nin Adıyaman-Edirne-Erzurum-İzmir-Kırşehir-Mersin-Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesindeki provokasyonlara çok sert çıktı. Başkan Erdoğan,Teröre ve şiddete bulaşanın gözünün yaşına bakmayacağız. Evlatlarınıza sahip çıkın. Çocuklarınızı profesyonel provokatörlere bırakmayın." diyerek ailelere çağrıda bulundu. Erdoğan, "Bu işin içinde ana muhalefet partisinin il başkanı kadın var, yine bir siyasi partinin, ismini vermeye gerek yok, onun genel başkan yardımcısı var; yahu sizin orada ne işiniz var, gidin siyaset yapın gençleri tahrik etmenin anlamı ne?" diyerek CHP ve HDP'ye sert çıktı.
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