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Son dakika! Başkan Erdoğan ve Bakan Soylu'dan Çengelköy Polis Merkezi’nde iftar

A Haber
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Giriş: 16.04.2021 20:26
Güncelleme:16.04.2021 20:27
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çengeköy Polis Merkezi'nde iftara katıldı. Başkan Erdoğan'ın polislerle yaptığı iftara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. A Haber muhabiri Mahmut Keşan ayrıntıları canlı yayında aktardı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi'nde iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü'nden iftar saatinde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi'ne geçti.

Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.

Öte yandan Erdoğan'ı karşılamaya gelen Süleyman Soylu, iftar öncesinde Çengelköy'de vatandaşları selamladı. Kendisine arabalarını durdurarak sevgi gösteren vatandaşlara el sallayan Soylu, bir sokak köpeğini de sevdi.

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