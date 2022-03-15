Son dakika: Başkan Erdoğan milletvekilleriyle buluştu! AK Parti'den Batı'ya Kırım tepkisi

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 60 milletvekiliyle kahvaltıda bir araya geldi. Programda, milletvekillerinin görüş ve önerileri ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, “Barış umudu varsa en büyük katkıyı Türkiye yapacak. Montrö hassasiyeti herkes tarafından takdir görmektedir.” ifadelerini kullandı.

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