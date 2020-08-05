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Son dakika: Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti

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Giriş: 05.08.2020 15:09
Güncelleme:05.08.2020 15:14
Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

Kabul basına kapalı gerçekleşiyor.

Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti
Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti
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