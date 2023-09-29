Son dakika | Başkan Erdoğan İzmir TEKNOFEST'te | Dikkat çeken Karabağ mesajı: 30 yıl sonra eve dönenler size dua ediyor

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Karabağ zaferine ilişkin "30 yıl sonra eve dönenler size dua ediyor" ifadelerini kullandı.