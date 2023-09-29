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Son dakika | Başkan Erdoğan İzmir TEKNOFEST'te | Dikkat çeken Karabağ mesajı: 30 yıl sonra eve dönenler size dua ediyor

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Giriş: 29.09.2023 15:03
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Karabağ zaferine ilişkin "30 yıl sonra eve dönenler size dua ediyor" ifadelerini kullandı.
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