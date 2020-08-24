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Son dakika: Başkan Erdoğan canlı yayında uyardı: Ölüm fermanınızı imzalıyorsunuz

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Giriş: 24.08.2020 20:56
Güncelleme:24.08.2020 21:16
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan son günler yeniden yükselişe geçen koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili konuştu. Sigara içen vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Biliniz ki en büyük tehdit unsurlarından biri de o sigaradır. Kendi kendinize ölüm fermanınızı imzalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını ile mücadeleyi de değerlendiren Başkan Erdoğan, düğün, cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinliklerin virüsün yayılma alanları haline dönüştüğünü söyledi.

Erdoğan, "Biliniz ki en büyük tehdit unsurlarından biri de o sigaradır. Kendi kendinize ölüm fermanınızı imzalıyorsunuz." uyarısında bulunarak, "Her türlü toplu etkinliğe bu sürede ara verelim. Düğünlerimizi az sayıda katılımla ve kısa sürede yapmanın bize hiçbir maliyeti olmaz." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin üretimde, istihdamda, ihracatta hedeflerine ulaşabilmesinin yolu da salgının seyrinin düşüşünden geçiyor." dedi.

"Ülkemizin normalleşme adımlarını daha ileriye taşımak için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindeyiz." diyen Erdoğan, "Hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarını belirli bir çizginin altına düşürmeden hiçbirimiz rahata, huzura ve güvene kavuşamayız." şeklinde konuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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