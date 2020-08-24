Başkan Erdoğan'dan Giresun'daki sel felaketiyle ilgili flaş açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından Giresun'da yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, konuşmasında, "Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz." dedi.

"22 Ağustos tarihi öncesinde tahakkuk etmiş olup, vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan ya da resen veya idarece tarh edilen her türlü vergi, ceza ve geçici veya gecikme faizinin ödeme sürelerini de 31 Aralık 2020'ye erteliyoruz." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "2020 yılı 3. vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin alınmamasını kararlaştırdık." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "22 Ağustos - 30 Kasım'da verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin süresini 15 Aralık'a, tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık'a kadar uzatıyoruz." dedi.

KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ REZERVİ

"Tespit edilen rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var, inşallah bu müjdenin devamı gelecek." ifadesini kullanan Erdoğan, "Önümüzdeki süreçte Akdeniz'de de benzer müjdeli haberler alacağımızı ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Güneş enerjisi konusunda büyük bir hamle başlatıp hem yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelimizi yükselteceğimizi, hem de atıl kaynakları ekonomiye kazandıracağımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Karadeniz'de bulunan rezerve ilişkin Erdoğan, "Doğal gazın ucuzlaması ile konuttan sanayiye her alanda milletimizin cebine ilave kaynak girişi sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Tüm dünyanın takdirini kazanan bir doğal gaz rezervi keşfinin ardından ekonomi notumuzu olumsuza çevirenlerin bu aklı nereden aldığını, ülkemizdeki kimi manşetlerden ve beyanatlardan görebiliyoruz." dedi.

YUNANİSTAN'IN NAVTEX İLANI

Yunanistan'ın Navtex ilanı ile ilgili de Erdoğan, "Bu a"çıklama, bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır." dedi.

Başkan Erdoğan, "Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan, kendisini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye ne Oruç Reis gemimizin ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır." dedi.

"Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleri ile hareket etmeyi tercih eden hastalıklı zihniyet, Amerikan siyasetini esir almıştır." diyen Başkan Erdoğan, "Ülkemiz, terör örgütlerinin saldırılarına uğradığında kafasını çeviren, darbeye maruz kaldığında heyecanla neticeyi bekleyen, darbeciler yenilince hepsine kucak açan bu zihniyet demokrasinin yüz karasıdır." ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE BIDEN TEPKİSİ

Başkan Erdoğan, ABD'de başkan adayı Biden'ın sözleri ile ilgili, "Ülkemiz muhalefeti, bu ağır ithama tepkisini tüm şiddetiyle ortaya koymak yerine konunun niye aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir." dedi.

"KENDİ KENDİNİZE ÖLÜM FERMANINIZI İMZALIYORSUNUZ"

Koronavirüs salgını ile mücadeleyi de değerlendiren Başkan Erdoğan, düğün, cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinliklerin virüsün yayılma alanları haline dönüştüğünü söyledi.

Erdoğan, "Biliniz ki en büyük tehdit unsurlarından biri de o sigaradır. Kendi kendinize ölüm fermanınızı imzalıyorsunuz." uyarısında bulunarak, "Her türlü toplu etkinliğe bu sürede ara verelim. Düğünlerimizi az sayıda katılımla ve kısa sürede yapmanın bize hiçbir maliyeti olmaz." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin üretimde, istihdamda, ihracatta hedeflerine ulaşabilmesinin yolu da salgının seyrinin düşüşünden geçiyor." dedi.

"Ülkemizin normalleşme adımlarını daha ileriye taşımak için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindeyiz." diyen Erdoğan, "Hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarını belirli bir çizginin altına düşürmeden hiçbirimiz rahata, huzura ve güvene kavuşamayız." şeklinde konuştu.