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Son dakika: Başkan Erdoğan: Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanlar...

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Giriş: 24.08.2020 20:24
Güncelleme:24.08.2020 20:30
Kabine toplantısı sonrası konuşan Başkan Erdoğan: "Yunanistan yetkisiz şekilde ve şımarıkça bir edayla kendi Navtex mesajını yayınlamıştır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak sıkıntıda ortada görünmeyeceklerini Yunanlı komşularımızın bilmesini mülahaza ediyoruz. Bu bölgede hakkını ve hukukunu korumak konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonra ortaya çıkacak sonuçlara katlanmaya çalışanlar Navtex'te karşımıza çıkacaklardır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın skandal NAVTEX kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan yetkisiz şekilde ve şımarıkça bir edayla kendi Navtex mesajını yayınlamıştır. Yunanistan'ın böyle bir ilana hakkı yoktur. Bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyrini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların yarın yaşanacak sıkıntıda ortada görünmeyeceklerini Yunanlı komşularımızın bilmesini mülahaza ediyoruz. Bu bölgede hakkını ve hukukunu korumak konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonra ortaya çıkacak sonuçlara katlanmaya çalışanlar Navtex'te karşımıza çıkacaklardır.

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