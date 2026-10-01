Mersin'de 3 belediyeye operasyon! 59 şüpheli gözaltında, aramalar sürüyor

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine operasyon düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında belediyelerde ve şüphelilerin adreslerinde arama çalışmaları devam ediyor.