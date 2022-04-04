04 Nisan 2022, Pazartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan ile Radev, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel etkilerine dair de değerlendirmede bulundular. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.