Son dakika... Bakan Soylu: Bağdadi gibi Ferhat Abdi Şahin de teröristtir!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörist Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump ve teröre desteğini sürdüren batı ülkelerini sert bir dille eleştirdi. "Biz kendimizi ve bu coğrafyanın kaderini Batı'daki tuzu kuru adamların keyfine bırakamayız" diyen Soylu, "Öldürülen el Bağdadi ne kadar teröristse, Ferhat Abdi Şahin'de o kadar teröristtir" ifadesini kullandı.