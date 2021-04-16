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Son dakika: Bakan Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 16.04.2021 12:35
Güncelleme:16.04.2021 12:39
Son dakika haberi... Ankara'dan Şırnak'a giden Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Sol motorun jenaratörü arızalanan uçak 20 dakika boyunca böyle seyretti. Uçak Malatya Erhaç Havalimanı'na acil iniş yaptı. Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı. Olay sırasında kaydedilen görüntülerde pilotun, "Sol motor jeneratörü arızalandı" dediği duyuluyor. Bakan Pakdemirli, Şırnak'a DSİ 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışına katılmak amacıyla gidiyordu. Motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan yardımcısı Hadi Tunç, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.
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