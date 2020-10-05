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Son dakika: Azerbaycan hilal taktiği ile ilerliyor! Karabağ’daki hangi noktalar kurtarıldı? Laçin koridoru neden önemli? Canlı yayında anlattı

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Giriş: 05.10.2020 16:26
Güncelleme:05.10.2020 16:30
Son dakika haberi... Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da ilerleyişi 9. gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu zafere doğru adım adım ilerliyor. Karabağ’daki hangi noktalar kurtarıldı? Laçin koridoru neden önemli? A News yayın koordinatörü Orhan Sali cephe hattındaki son durumu harita üzerinde A Haber canlı yayınında anlattı.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da ilerleyişi 9. gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu zafere doğru adım adım ilerliyor. Karabağ'daki hangi noktalar kurtarıldı? Laçin koridoru neden önemli? A News yayın koordinatörü Orhan Sali cephe hattındaki son durumu harita üzerinde A Haber canlı yayınında anlattı.

22 YERLEŞİM YERİ KURTARILDI

Dağlık Karabağ'daki 22 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Sali, "Oldukça hızlı bir ilerleme var Azerbaycan tarafından bakıldığında. O hilal yavaş yavaş oluşmuş durumda. Karabağ'ın çevresi şu anda 3 bir yandan kuşatılmış durumda. Bizim klasik Türklerin hilal taktiği şu anda işliyor" ifadelerini kullandı.

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