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ABD'nin hava sahası felç oldu! “Bu Amerika’ya verilen küresel bir mesajdır”
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'nin hava sahası felç oldu! “Bu Amerika’ya verilen küresel bir mesajdır”

ABD genelinde uçuşların durdurulmasıyla gündeme gelen iletişim kesintisinin perde arkasında teknik arıza mı yoksa dış kaynaklı bir siber saldırı mı olduğu tartışılıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar, aynı anda birden fazla bölgede yaşanan kesintiye dikkat çekerek ABD'nin hava ulaşımının siber saldırılarla felç edilebileceği uyarısında bulundu. Olçar, "Bu bir mesaj gibi gözüküyor. Avrupa'da başlayan bu mesaj Amerika'ya uzadı" diyerek NATO ve Batılı ülkelerin siber savunma kapasitelerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Tuğçe Huy
Editör
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