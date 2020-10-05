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A Haber Gence'de! İşte füzenin düştüğü nokta

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Giriş: 05.10.2020 15:23
Güncelleme:05.10.2020 15:37
Ermenistan ordusu Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alırken, Azerbaycan ordusu ise Dağlık Karabağ'daki yerleri tek tek geri alıyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, füzelerin hedefi olan Gence ile ilgili son bilgileri canlı yayında paylaştı. Kerim Ulak,  "Ticaret merkezine füzeli saldırı gerçekleştirildi. Birçok bölge yerle bir oldu." dedi. İşte Ermenistan'ın fırlattığı füze...

Azerbaycan ordusu Karabağ'da ilerleyip birçok noktayı ele geçirdikçe Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. Bu bölgelere füzeli saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor.

İŞTE ERMENİSTAN'IN VURDUĞU GENCE
Sabahki yayınımızda Berde'deydik. Berde de füze saldırısı sonrası ortaya çıkan tahribatı ekranları getirmiştik. Az önce bulunduğumuz Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'deki ticaret merkezine, tam da bu noktaya at arda füzeli saldırı gerçekleştirildi. Ve füzeler 100'er metre arayla düştü. Birçok bölge yerle bir oldu. İşte yıkılan dükkanlar, alışveriş merkezindeki tahribat... İşte füzenin düştüğü nokta...

İŞTE ERMENİSTAN'IN FIRLATTIĞI FÜZE

A Haber Gencede! İşte Ermenistanın fırlattığı füze A HABER GENCE'DE! İŞTE ERMENİSTAN'IN FIRLATTIĞI FÜZE

SİVİLLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR
Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki yerleşim birimlerini bombalamayı sürdürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da Fuzuli bölgesindeki Horadiz şehrini, Ağcabedi bölgesindeki köyleri, Terter ve köylerini, Goranboy ve Göygöl bölgelerini ateş altına aldığı ifade edildi.

Ayrıca Ermenistan'ın Berd bölgesinden Azerbaycan'ın 2. büyük şehri Gence'ye yine ateşli saldırı düzenlendi.

Ermenistan ordusu, bu sabah Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı Beylegan, Berde ve Terter şehirlerine yönelik topçu atışları gerçekleştirmiş, dün de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron'a yönelik saldırılar düzenlemişti.


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