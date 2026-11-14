Bakan Tekin'den A Haber'de net mesajlar: Çevre bilinci eğitimle güçlenecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'e yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak uluslararası arenadaki gücünü ve itibarını ortaya koyduğunu belirtti. COP31 kapsamında açılışı gerçekleştirilen İklim Okulu'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tekin, tüm liselerde çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile gelecek nesillere doğa ve çevre bilinci kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.