Coğrafi işaret tescilli Yakakent mantısı nasıl yapılıyor?

Samsun'un Sinop sınırındaki son ilçesi Yakakent'te 2017 yılında Yakakent Belediyesi tarafından coğrafi işaretle tescillenen Yakakent mantısı, incecik hamuru ve özel hazırlanışıyla damaklarda iz bırakıyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'ın bölgeye giderek konuğuyla birlikte adım adım görüntülediği geleneksel lezzetin tüm yapım aşamaları, lezzet sırrı ve servis çeşitleri dikkat çekiyor.