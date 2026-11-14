Hollanda'da helal kesim yasağı gündemde! Müslüman toplumdan tepki: Hükümet her an düşebilir

Hollanda'da Hayvanları Koruma Partisi'nin helal kesimi tamamen yasaklamayı öngören yasa teklifini Temsilciler Meclisi'ne sunması, ülkedeki Müslüman toplumun tepkisine neden oldu. Hollanda Diyanet Vakfı öncülüğünde 150 camide cuma hutbesinin konusu helal kesim oldu. Öte yandan vergi sistemi oylaması nedeniyle üçlü azınlık koalisyonunda yaşanan anlaşmazlık hükümet krizini derinleştirdi. A Haber muhabiri Fatih Özyar, hükümetin düşme ihtimaline ilişkin son gelişmeleri aktardı.