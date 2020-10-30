Son dakika haberi... Ege’de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’de Buca ve Bayraklı’da bazı binaların yıkıldığı bildiriliyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "Artçılar yaşanacak kesin yaşanacak hatta bu artçıların bazıları 6’ya yakın büyüklüktü olabilir." ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.

Ege'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de Buca ve Bayraklı'da bazı binaların yıkıldığı bildiriliyor.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında yaptığı "Artçılar yaşanacak kesin yaşanacak hatta bu artçıların bazıları 6'ya yakın büyüklükte olabilir. Bu da demektir ki 6,6'da hasar görmüş bir yapı artçı depremlerde daha fazla hasar alabilir hatta yıkılabilir. Dolayısıyla hasarlı bir eve vatandaşların girmemesi gerek." ifadelerini kullandı.