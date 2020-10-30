30 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Artçı depremler bekleniyor mu? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de uyardı: 6'ya yakın büyüklükte olabilir

Son dakika: Artçı depremler bekleniyor mu? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de uyardı: 6'ya yakın büyüklükte olabilir

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2020 15:47
Güncelleme:30.10.2020 16:10
Son dakika haberi... Ege’de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’de Buca ve Bayraklı’da bazı binaların yıkıldığı bildiriliyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada "Artçılar yaşanacak kesin yaşanacak hatta bu artçıların bazıları 6’ya yakın büyüklüktü olabilir." ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.

Ege'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de Buca ve Bayraklı'da bazı binaların yıkıldığı bildiriliyor.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında yaptığı "Artçılar yaşanacak kesin yaşanacak hatta bu artçıların bazıları 6'ya yakın büyüklükte olabilir. Bu da demektir ki 6,6'da hasar görmüş bir yapı artçı depremlerde daha fazla hasar alabilir hatta yıkılabilir. Dolayısıyla hasarlı bir eve vatandaşların girmemesi gerek." ifadelerini kullandı.

İzmirde yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında değerlendirdi İZMİR'DE YAŞANAN SON DEPREM NE ANLAMA GELİYOR? PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY A HABER CANLI YAYININDA DEĞERLENDİRDİ

İzmirde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İşte ilk görüntüler İZMİR'DE 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Binanın yıkılma anı böyle görüntülendi
Binanın yıkılma anı böyle görüntülendi
Başkan Erdoğan'dan İzmir mesajı: Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız
Başkan Erdoğan'dan İzmir mesajı: Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız
Son dakika: İzmir'de deprem sonrası Bakan Kurum'dan flaş açıklama
Son dakika: İzmir'de deprem sonrası Bakan Kurum'dan flaş açıklama
Deprem sonrası deniz böyle çekildi
Deprem sonrası deniz böyle çekildi
6'ya yakın büyüklükte olabilir
"6'ya yakın büyüklükte olabilir"
İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
İzmir'de deprem! İşte ilk görüntüler
İzmir'de deprem! Büyüklüğü ve merkez üssü belli oldu
İzmir'de deprem! Büyüklüğü ve merkez üssü belli oldu
CHP'li Tunç Soyer'in eşinin skandal paylaşımına STK'lardan tepki!
CHP'li Tunç Soyer'in eşinin skandal paylaşımına STK'lardan tepki!
5 terörist operasyonla yakalandı
5 terörist operasyonla yakalandı
Bu hareket partileşmeye gidiyor
"Bu hareket partileşmeye gidiyor"
Okullar açık kalacak mı?
Okullar açık kalacak mı?
Bu köyde hiç vaka görülmedi! Sırlarını A Haber’e anlattı
Bu köyde hiç vaka görülmedi! Sırlarını A Haber’e anlattı
Daha Fazla Video Göster