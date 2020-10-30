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İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İşte ilk görüntüler

İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin şiddeti 6,6 olarak açıklandı. Deprem sonrası vatandaşlar panik yaşarken can veya mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 15:36
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İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İşte ilk görüntüler

İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin şiddeti 6,6 olarak açıklandı. Deprem sonrası vatandaşlar panik yaşarken can veya mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İşte ilk görüntüler

İzmir'in Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İşte ilk görüntüler

Deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerden hissedildi. A Haber muhabiri canlı yayında bazı noktalarda yıkılan binalar olduğu iddiasını aktardı.

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İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İşte ilk görüntüler

ŞİDDETİ AÇIKLANDI

Son dakika haberine göre depremin şiddeti 6.6 olarak açıklandı. Depreme ilişkin can veya mal kaybı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

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İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İşte ilk görüntüler


AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6.8 kilometre olarak ölçüldü.