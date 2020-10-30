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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İşte ilk görüntüler İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! İşte ilk görüntüler İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin şiddeti 6,6 olarak açıklandı. Deprem sonrası vatandaşlar panik yaşarken can veya mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Giriş Tarihi: 30.10.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 15:36
İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre deprem İstanbul'da da hissedildi. Depremin şiddeti 6,6 olarak açıklandı. Deprem sonrası vatandaşlar panik yaşarken can veya mal kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İzmir'in Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, İstanbul, İzmir ve çevre illerden hissedildi. A Haber muhabiri canlı yayında bazı noktalarda yıkılan binalar olduğu iddiasını aktardı.
ŞİDDETİ AÇIKLANDI
Son dakika haberine göre depremin şiddeti 6.6 olarak açıklandı. Depreme ilişkin can veya mal kaybı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
AFAD'dan gelen son dakika haberine göre ise saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6.8 kilometre olarak ölçüldü.