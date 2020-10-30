İzmir'de yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında değerlendirdi

Son dakika haberleri... İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki son deprem başta İstanbul olmak üzere birçok çevre ilden de hissedildi. Peki bu deprem ne anlama geliyor? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında İzmir'de yaşanan depreme dair ilk bilgileri paylaştı.