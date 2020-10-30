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İzmir'de yaşanan son deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında değerlendirdi

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Giriş: 30.10.2020 16:09
Güncelleme:30.10.2020 16:09
Son dakika haberleri... İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki son deprem başta İstanbul olmak üzere birçok çevre ilden de hissedildi. Peki bu deprem ne anlama geliyor? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında İzmir'de yaşanan depreme dair ilk bilgileri paylaştı.
İzmir'de yaşanan son deprem ne anlama geliyor?
İzmir'de yaşanan son deprem ne anlama geliyor?
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