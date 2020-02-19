19 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
19.02.2020

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Akbaşoğlu "Gezi" kararını A Haber’de değerlendirdi

Gezi kalkışmasına ilişkin davada dün önemli bir karar açıklandı. Kararın ardından itirazlar devam ederken duruşma sonrasındaki mesajlarda dikkat çekti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu sürece yönelik açıklamalarını A Haber Özel Röportajı aracılığı ile yaptı.

Gezi kalkışmasına ilişkin davada dün önemli bir karar açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu karara ilişkin şu açıklamaları kaydetti:

"Gezi, ağaçların bahane edilmek suretiyle ortaya çıkartılan ve devlete karşı kalkışmaya dönüşen bir süreçti. Çevrecilik adı altında bütün terör örgütlerinin oraya çağrıldığı, dükkanlarının talan edildiği, polislere taşların atıldığı, AKM'nin pencerelerine terör gruplarının paçavralarının asıldığı, kamu binalarının yıkıldığı, kamu araçlarının yakıldığı ve en önemlisi "Ay Yıldızlı" bayrağımızın yakıldığı bir süreç söz konusudur.

BİR KALKIŞMA, MİLLETE VE DEVLETE MEYDAN OKUMA DURUMU MEVCUTTU

Baştan aşağıya bir kalkışma, millete ve devlete meydan okuma durumu mevcuttu. Dolayısıyla Gezi olayları dediğimiz unsurlar, aylarca Taksim Meydanı'nın yasa dışı örgütlerce hukuka aykırı durumun yaşandığı günleri ifade ediyor. Bu sürecin sonunda da bir yargılama söz konusu olmuştu, dün itibariyle de Gezi olayları ile ilgili değil yargılanan kişilerle ilgili bir karar verildi.

"GEZİ KALKIŞMASI İLE BÜYÜK BİR SUÇ İŞLENDİĞİNİ MİLLETİMİZ BİLİYOR"

Doğru veya yanlış noktasında yargı çerçevesinde bağlayıcı olduğu için yargısal nitelikte bir tanımlama yapmayacağım. Fakat vicdanlarımızla ve zihnimizle olayları hatırladığımızda büyük bir suç işlendiğini tüm milletimiz biliyor. Bunu tam tersine bir algı yönetimi ile Gezi olaylarını masum göstermek hakikate saldırıdır."

Gezi davası duruşmasında dikkat çeken detay! İşte Osman Kavalanın izleyicileri: CHP, HDP ve Batı! GEZİ DAVASI DURUŞMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY! İŞTE OSMAN KAVALA'NIN İZLEYİCİLERİ: CHP, HDP VE BATI!
Başkan Erdoğan rakam verdi! İşte Gezi kalkışmasının ekonomiye verdiği zarar BAŞKAN ERDOĞAN RAKAM VERDİ! İŞTE GEZİ KALKIŞMASININ EKONOMİYE VERDİĞİ ZARAR
Başkan Erdoğandan Gezi Parkı Davası kararına ilk tepki |Video BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEZİ PARKI DAVASI KARARINA İLK TEPKİ |VİDEO
Son dakika: Başsavcılıktan Gezi Parkı beraatlerine ilişkin flaş açıklama SON DAKİKA: BAŞSAVCILIKTAN GEZİ PARKI BERAATLERİNE İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Gezi davasında beraat veren mahkeme üyelerine soruşturma!
Gezi davasında beraat veren mahkeme üyelerine soruşturma!
AK Partili vekilden flaş Gezi açıklaması!
AK Partili vekilden flaş "Gezi" açıklaması!
Ekonomik kriz ve müthiş formül Derviş!
Ekonomik kriz ve müthiş formül Derviş!
Yalancı FOX'a depremzedelerden tepki!
Yalancı FOX'a depremzedelerden tepki!
Özbekistan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Erdoğan'dan 'yeni darbe planı' iddiaları hakkında açıklama!
Erdoğan'dan 'yeni darbe planı' iddiaları hakkında açıklama!
Kim ne kadar FETÖ'cüyü ordudan attı? İşte o rakamlar
Kim ne kadar FETÖ'cüyü ordudan attı? İşte o rakamlar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bizi teslim almaya çalışanları bir kez daha hüsrana uğrattık
Bizi teslim almaya çalışanları bir kez daha hüsrana uğrattık
AK Parti'ye, 5 belediye başkanı daha geçti
AK Parti'ye, 5 belediye başkanı daha geçti
HDP'li Ahmet Şık'tan darbe tehdidi
HDP'li Ahmet Şık'tan darbe tehdidi
Son ikazımızı yaptık! Harekat an meselesi
"Son ikazımızı yaptık! Harekat an meselesi"
Daha Fazla Video Göster