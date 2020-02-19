AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Akbaşoğlu "Gezi" kararını A Haber’de değerlendirdi

Gezi kalkışmasına ilişkin davada dün önemli bir karar açıklandı. Kararın ardından itirazlar devam ederken duruşma sonrasındaki mesajlarda dikkat çekti. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu sürece yönelik açıklamalarını A Haber Özel Röportajı aracılığı ile yaptı.

Gezi kalkışmasına ilişkin davada dün önemli bir karar açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu karara ilişkin şu açıklamaları kaydetti:

"Gezi, ağaçların bahane edilmek suretiyle ortaya çıkartılan ve devlete karşı kalkışmaya dönüşen bir süreçti. Çevrecilik adı altında bütün terör örgütlerinin oraya çağrıldığı, dükkanlarının talan edildiği, polislere taşların atıldığı, AKM'nin pencerelerine terör gruplarının paçavralarının asıldığı, kamu binalarının yıkıldığı, kamu araçlarının yakıldığı ve en önemlisi "Ay Yıldızlı" bayrağımızın yakıldığı bir süreç söz konusudur.

BİR KALKIŞMA, MİLLETE VE DEVLETE MEYDAN OKUMA DURUMU MEVCUTTU

Baştan aşağıya bir kalkışma, millete ve devlete meydan okuma durumu mevcuttu. Dolayısıyla Gezi olayları dediğimiz unsurlar, aylarca Taksim Meydanı'nın yasa dışı örgütlerce hukuka aykırı durumun yaşandığı günleri ifade ediyor. Bu sürecin sonunda da bir yargılama söz konusu olmuştu, dün itibariyle de Gezi olayları ile ilgili değil yargılanan kişilerle ilgili bir karar verildi.

"GEZİ KALKIŞMASI İLE BÜYÜK BİR SUÇ İŞLENDİĞİNİ MİLLETİMİZ BİLİYOR"

Doğru veya yanlış noktasında yargı çerçevesinde bağlayıcı olduğu için yargısal nitelikte bir tanımlama yapmayacağım. Fakat vicdanlarımızla ve zihnimizle olayları hatırladığımızda büyük bir suç işlendiğini tüm milletimiz biliyor. Bunu tam tersine bir algı yönetimi ile Gezi olaylarını masum göstermek hakikate saldırıdır."