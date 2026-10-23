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Togg'dan yeni tasarım hamlesi! T10F 4More'un Kehribar Serisi görücüye çıktı
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Togg'dan yeni tasarım hamlesi! T10F 4More'un Kehribar Serisi görücüye çıktı

Togg, özel seri ailesine Kehribar'ı da ekledi. Çift motorlu ve dört tekerlekten çekişli T10F 4More modelini Kehribar Serisi ile kullanıcıların beğenisine sunan Togg, doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu kehribarın kendine özgü renklerinden ilham aldı. Özel tasarım dokunuşlarıyla T10F'in sportif çizgilerini öne çıkaran seri; Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle sunuluyor. Işığa göre değişen yansımalarıyla Kehribar Serisi, T10F 4More'un görünümüne sofistike bir karakter kazandırıyor.

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