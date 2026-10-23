Türk savunma sanayii dünyaya örnek oluyor! Prof. Dr. Haluk Görgün A Haber’de açıkladı: İhracatta rekor ve stratejik iş birlikleri

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, A Haber canlı yayınında muhabir Meral Dağlılar'ın sorularını yanıtlayarak Türk savunma sanayiinde ulaşılan tarihi başarıları, küresel iş birliklerini ve gelecek hedeflerini açıkladı. Yerlilik oranının yüzde 80'in üzerine çıktığını vurgulayan Görgün; Kanada ile imzalanan mutabakattan 4 ülkeyi kapsayan El-Bedir Anlaşması'na, 185 ülkeye uzanan ihracat ağından 2027 vizyonuna kadar pek çok kritik başlıkta çok önemli değerlendirmelerde bulundu.