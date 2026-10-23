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MHP’de büyük kurultay tarihi belli oldu
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MHP’de büyük kurultay tarihi belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 15. Olağan Büyük Kurultayı’nın 7 Şubat 2027 Pazar günü yapılacağını açıkladı. İl ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından kurultay hazırlıkları başlarken Bahçeli, Doğu Akdeniz’den Kafkasya’ya uzanan geniş coğrafyadaki gelişmelere dikkat çekerek Türkiye’nin millî güvenliği ve egemenlik haklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı’nın kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurgulayan Bahçeli’nin açıklamalarını, MHP Genel Merkezi’ndeki toplantıdan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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