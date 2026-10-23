İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne operasyon! 18 adrese baskın, 12 gözaltı

İstanbul'da iş yerlerine yönelik kundaklama ve kurşunlama olaylarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Arnavutköy, Başakşehir, Güngören, Bayrampaşa ve Esenyurt ilçelerinde 24 Eylül ile 20 Ekim tarihleri arasında meydana gelen saldırıları araştıran İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteği ve ilgili cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 55 mermi ele geçirildi.