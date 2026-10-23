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Pendik'te korkunç kaza! Hafriyat kamyonu eczaneye daldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Pendik'te korkunç kaza! Hafriyat kamyonu eczaneye daldı

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir hafriyat kamyonu eczaneye daldı. İlk belirlemelere göre kazada yaralananlar var.

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