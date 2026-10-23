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Meta’ya 25 milyar dolarlık tarihi ceza: Kişisel verilerimiz güvende mi?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meta’ya 25 milyar dolarlık tarihi ceza: Kişisel verilerimiz güvende mi?

Bünyesinde Instagram, Facebook ve WhatsApp'ı bulunduran sosyal medya devi Meta, kullanıcıları gizlilik ve içerik denetimi politikaları konusunda yanılttığı gerekçesiyle ABD'nin New Mexico eyaletinde 25 milyar dolarlık tarihi bir cezaya çarptırıldı. Türkiye'de de Milli Eğitim Bakanlığının çocukları zararlı içeriklerden korumak adına Meta'ya dava açmaya hazırlandığı süreçte, A Haber yayınına katılan Bilişim Uzmanı Engin Aydın, kullanıcı verilerinin nasıl küresel bir tehdide dönüştüğünü ve yerli platformların neden zorunlu hale geldiğini tek tek anlattı.

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