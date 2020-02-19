Başkan Erdoğan rakam verdi! İşte Gezi kalkışmasının ekonomiye verdiği zarar

Köklü geçmişi, jeopolitik konumu, nüfusu, küresel siyasette söz sahibi pozisyonu ve güçlü ekonomisinin getirdiği bir sonuç olarak birçok iç ve dış saldırıya maruz kalan Türkiye, sadece son 10 yıla bakıldığında Gezi olayları, darbe girişimi ve kur operasyonları gibi zorlu süreçleri deneyimledi.