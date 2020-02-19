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Başkan Erdoğan rakam verdi! İşte Gezi kalkışmasının ekonomiye verdiği zarar

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi. Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı. Bu skandal kararların ardından bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyetinin 1,4 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise 100'lerce milyar doları bulduğunu söyledi. İşte gezi kalkışmasının ekonomiye verdiği zararlar...

Giriş Tarihi: 19.02.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 14:52
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Gezi kalkışması ekonominin dengelerine dinamit koydu! İşte Gezi'nin ülkemize maliyeti
Gezi kalkışması ekonominin dengelerine dinamit koydu! İşte Gezi'nin ülkemize maliyeti

Türkiye'nin yakın dönem tarihi açısından kritik süreçlerden biri olarak gösterilen Gezi olaylarının ardından yaklaşık 7 yıl geçmesine rağmen, yol açtığı 100'lerce milyar dolarlık kayıpla ekonomi ve siyaset gündeminde tazeliğini koruyor.

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Gezi kalkışması ekonominin dengelerine dinamit koydu! İşte Gezi'nin ülkemize maliyeti
Gezi kalkışması ekonominin dengelerine dinamit koydu! İşte Gezi'nin ülkemize maliyeti

Köklü geçmişi, jeopolitik konumu, nüfusu, küresel siyasette söz sahibi pozisyonu ve güçlü ekonomisinin getirdiği bir sonuç olarak birçok iç ve dış saldırıya maruz kalan Türkiye, sadece son 10 yıla bakıldığında Gezi olayları, darbe girişimi ve kur operasyonları gibi zorlu süreçleri deneyimledi.

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Gezi kalkışması ekonominin dengelerine dinamit koydu! İşte Gezi'nin ülkemize maliyeti
Gezi kalkışması ekonominin dengelerine dinamit koydu! İşte Gezi'nin ülkemize maliyeti

Yaşanan her olayın ardından gerek yerli gerek yabancı yatırımcı algısındaki bozulma, ekonomik göstergeler ve finansal piyasalara ciddi hasar verdi.

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Gezi kalkışması ekonominin dengelerine dinamit koydu! İşte Gezi'nin ülkemize maliyeti
Gezi kalkışması ekonominin dengelerine dinamit koydu! İşte Gezi'nin ülkemize maliyeti

28 Mayıs 2013'te İstanbul Gezi Parkı'nda başlayan ve yaklaşık 15 gün boyunca geniş çaplı bir kaos ortamı oluşturan eylemler kapsamındaki davada yargılanan 9 sanığın dün beraatine karar verilmesi, olayın yeniden hatırlanmasına ve ekonomik boyutunun gündeme gelmesine neden oldu.

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Gezi kalkışması ekonominin dengelerine dinamit koydu! İşte Gezi'nin ülkemize maliyeti
Gezi kalkışması ekonominin dengelerine dinamit koydu! İşte Gezi'nin ülkemize maliyeti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyetinin 1,4 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise 100'lerce milyar doları bulduğunu söyledi.