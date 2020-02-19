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Başkan Erdoğan rakam verdi! İşte Gezi kalkışmasının ekonomiye verdiği zarar
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi. Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı. Bu skandal kararların ardından bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyetinin 1,4 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise 100'lerce milyar doları bulduğunu söyledi. İşte gezi kalkışmasının ekonomiye verdiği zararlar...
Giriş Tarihi: 19.02.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 14:52
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Gezi kalkışması ekonominin dengelerine dinamit koydu! İşte Gezi'nin ülkemize maliyeti
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Gezi kalkışması ekonominin dengelerine dinamit koydu! İşte Gezi'nin ülkemize maliyeti
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Gezi kalkışması ekonominin dengelerine dinamit koydu! İşte Gezi'nin ülkemize maliyeti
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Gezi kalkışması ekonominin dengelerine dinamit koydu! İşte Gezi'nin ülkemize maliyeti
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Gezi kalkışması ekonominin dengelerine dinamit koydu! İşte Gezi'nin ülkemize maliyeti