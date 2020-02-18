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Son dakika: Başsavcılıktan Gezi Parkı beraatlerine ilişkin flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020
BAŞSAVCILIKTAN FLAŞ GEZİ PARKI AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre , davasıyla ilgili verilen beraat kararlarına itiraz edeceklerini kaydetti. Başsavcılık, yargılamayı yapan mahkemeye süre tutum dilekçesi sundu. Dilekçede, açıklanana kadar itiraz hakkının saklı tutulması talep edildi.

, olaylarına ilişkin 9 sanığın beraat ettiği davada mahkemeye süre tutum dilekçesi sunarak, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından karara itiraz edeceklerini kaydetti.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 9 sanığın beraat ettiği, tutuklu sanık 'nın ise tahliye edildiği davada, firari 7 sanığın dosyası ayrıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılamayı yapan mahkemeye süre tutum dilekçesi sundu. Dilekçede, açıklanana kadar itiraz hakkının saklı tutulması talep edildi.

Başsavcılık dilekçede, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından beraat kararlarına itiraz edeceğini kaydetti.

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