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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert 'militan' tepkisi

A Haber
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Giriş: 26.01.2021 18:13
Güncelleme:26.01.2021 18:22
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti." diye konuştu. Sözcü Çelik, "Bu yönetim, 'devleti kuran parti' denilen CHP'yi, devlete saldıran, devleti yıkmaya çalışan bir parti haline getiriyor." ifadelerini kullandı.
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