28 Ekim 2021, Perşembe
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SON DAKİKA | AK Parti'den CHP’ye ‘tezkere’ tepkisi: Bu ibretlik bir durumdur!
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Suriye-Irak Tezkeresine ‘Hayır’ diyen CHP’ye; "Bu ibretlik bir durumdur, savrulma yaşadılar. CHP'nin tarihi açısından bir kırılmadır" diyerek tepki gösterdi.