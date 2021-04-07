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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Son dakika: Adeta bir kale gibi! A Haber görüntüledi! İşte Mehmetçiğin son teknoloji üs bölgesi Son dakika: Adeta bir kale gibi! A Haber görüntüledi! İşte Mehmetçiğin son teknoloji üs bölgesi Giriş: 07.04.2021 12:41 Güncelleme:07.04.2021 13:17 Son dakika haberi... Ankara'daki Güvercinlik Kara Havacılık Komutanlığındaki son teknoloji ile donatılan üs bölgesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışındaki üsleri ile aynı özelliklerde. Peki üs bölgeleri nasıl korunuyor? Hangi sistemler kullanılıyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı. DİĞER