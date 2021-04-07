Son dakika: Adeta bir kale gibi! A Haber görüntüledi! İşte Mehmetçiğin son teknoloji üs bölgesi

Son dakika haberi... Ankara'daki Güvercinlik Kara Havacılık Komutanlığındaki son teknoloji ile donatılan üs bölgesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışındaki üsleri ile aynı özelliklerde. Peki üs bölgeleri nasıl korunuyor? Hangi sistemler kullanılıyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

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