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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Adeta bir kale gibi! A Haber görüntüledi! İşte Mehmetçiğin son teknoloji üs bölgesi Son dakika: Adeta bir kale gibi! A Haber görüntüledi! İşte Mehmetçiğin son teknoloji üs bölgesi
Son dakika haberi... Ankara'daki Güvercinlik Kara Havacılık Komutanlığındaki son teknoloji ile donatılan üs bölgesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışındaki üsleri ile aynı özelliklerde. Peki üs bölgeleri nasıl korunuyor? Hangi sistemler kullanılıyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
Giriş Tarihi: 07.04.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 13:18
Ankara'daki Güvercinlik Kara Havacılık Komutanlığındaki son teknoloji ile donatılan üs bölgesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışındaki üsleri ile aynı özelliklerde.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kale gibi korunan bölgede yerli ve milli sistemler kullanılıyor.
Akordeon engelleme sistemi.
İçerisi güçlendirilmiş.
Atılacak herhangi bir havan ya da füzenin engellenmesi için.