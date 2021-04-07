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Haberler Galeri Son dakika: Adeta bir kale gibi! A Haber görüntüledi! İşte Mehmetçiğin son teknoloji üs bölgesi

Son dakika: Adeta bir kale gibi! A Haber görüntüledi! İşte Mehmetçiğin son teknoloji üs bölgesi

Son dakika haberi... Ankara'daki Güvercinlik Kara Havacılık Komutanlığındaki son teknoloji ile donatılan üs bölgesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışındaki üsleri ile aynı özelliklerde. Peki üs bölgeleri nasıl korunuyor? Hangi sistemler kullanılıyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 07.04.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 13:18
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Son dakika: Adeta bir kale gibi! A Haber görüntüledi! İşte Mehmetçiğin son teknoloji üs bölgesi

Ankara'daki Güvercinlik Kara Havacılık Komutanlığındaki son teknoloji ile donatılan üs bölgesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışındaki üsleri ile aynı özelliklerde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Adeta bir kale gibi! A Haber görüntüledi! İşte Mehmetçiğin son teknoloji üs bölgesi

Kale gibi korunan bölgede yerli ve milli sistemler kullanılıyor.

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Son dakika: Adeta bir kale gibi! A Haber görüntüledi! İşte Mehmetçiğin son teknoloji üs bölgesi

Akordeon engelleme sistemi.

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Son dakika: Adeta bir kale gibi! A Haber görüntüledi! İşte Mehmetçiğin son teknoloji üs bölgesi

İçerisi güçlendirilmiş.

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Son dakika: Adeta bir kale gibi! A Haber görüntüledi! İşte Mehmetçiğin son teknoloji üs bölgesi

Atılacak herhangi bir havan ya da füzenin engellenmesi için.