13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 30 gözaltı kararı

Son dakika: Adana'da PKK/KCK soruşturmasında 30 gözaltı kararı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2021 09:21
Son dakika haberi... Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, yasa dışı korsan gösteri eylemlerine katıldıkları, molotoflu, taşlı saldırı gerçekleştirdikleri kamera kayıtlarından belirlenen ve sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütü lehine propaganda yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada savcılıkça hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin adresine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenlendi. Baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında da önlem aldı, hassas köpekler de şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
“Yeniden dirilişimize vesile olacak
“Yeniden dirilişimize vesile olacak"
Serbest bırakılan Türk gemicilerin tamamı Türk Büyükelçiliği'ne getirildi
Serbest bırakılan Türk gemicilerin tamamı Türk Büyükelçiliği'ne getirildi
Kadir Topbaş davaya adamış ömrüyle anılacak
"Kadir Topbaş davaya adamış ömrüyle anılacak"
Kadir Topbaş'a son görev
Kadir Topbaş'a son görev
Numan Kurtulmuş: ALLAH mekanını cennet eylesin
Numan Kurtulmuş: ALLAH mekanını cennet eylesin
Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı
AK Parti'den Topbaş'ın vefatıyla ilgili ilk açıklama
AK Parti'den Topbaş'ın vefatıyla ilgili ilk açıklama
Kadir Topbaş herkesin abisiydi...
"Kadir Topbaş herkesin abisiydi..."
Tevfik Göksu Kadir Topbaş'ı A Haber'de anlattı: Büyük emekleri vardı üzerimizde... |Video
Tevfik Göksu Kadir Topbaş'ı A Haber'de anlattı: Büyük emekleri vardı üzerimizde... |Video
Kadir Topbaş hayatını kaybetti
Kadir Topbaş hayatını kaybetti
6 ilde terör operasyonu: 49 şüphe42'si gözaltında
6 ilde terör operasyonu: 49 şüphe42'si gözaltında
Hafız Nazırlı'ya son veda!
Hafız Nazırlı'ya son veda!
Daha Fazla Video Göster