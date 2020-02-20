Son dakika: 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak! Öğretmen ataması ne zaman?

20 bin ek öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 20 bin ek öğretmen müjdesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından verildi. Atama bekleyen öğretmenleri sevindiren haberin ardından öğretmen ataması ne zaman sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada; 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 20 bin ek öğretmen ataması yapılması kararı alındığını bildirdi. Peki, 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 20 bin ek öğretmen ataması için müjdeli haberi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamayla atama bekleyen öğretmenleri sevindirdi. Daha önce 2020 için 20 bin öğretmen ataması kararı verilmişti. Ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler sonrası bir atama kararı daha alındı. Peki, 20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yıl içinde 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, üniversiteyi bitiren gençlerin işle ilgili beklentileri olduğunu, kendilerinin de buna yönelik büyük gayret sarf ettiğini belirtti.

Selçuk, 2020 için daha önce 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ilan ettiklerini hatırlatarak 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 20 bin ek öğretmen ataması yapılması kararı alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek, yani 20 bini ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların zaten belli dönemleri var. Süreç başlatılacak ve uygun dönemde, bu yıl içinde tekrar bir 20 bin daha atama olacak. Bugün ilk cemre düştü ve biz de bir müjde vermiş olalım."

Bakan Selçuk ek atamanın ne zaman yapılacağına ilişkin soruya, "Burada bir şubat dönemi vardır, bir de daha sonraki, okullar açılmadan önce yeni bir sezon vardır. Bunu öğretmen adayları çok iyi bilirler. Bu, çok uzun zamandır beklenen bir şeydi ve bunu buradan açıklamış olduk." yanıtını verdi.