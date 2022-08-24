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Son başvuru tarihi de açıklandı! KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.08.2022 16:42
Güncelleme:24.08.2022 16:50
KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK yurt ve burs başvuru tarihlerine çevrilmişti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başvuru tarihlerini açıkladı. Peki, KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor?
KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
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