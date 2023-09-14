14 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son 33 yılın en kurak ağustos ayı! Yurt genelinde yağışlar geçen yılın ağustosa göre yüzde 60 azaldı

Son 33 yılın en kurak ağustos ayı! Yurt genelinde yağışlar geçen yılın ağustosa göre yüzde 60 azaldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2023 15:51
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son 33 yılın en kurak ağustos ayı yaşandı. Yurt genelinde yağışlar geçen yılın ağustosa göre yüzde 60 azaldı. Şiddetli kuraklık alarmı verildi. İklim bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Veriler paylaşıldı! Acil durum
Veriler paylaşıldı! Acil durum
Tanrıkulu’na tepki: İçimizde vatan hainleri var
Tanrıkulu’na tepki: İçimizde vatan hainleri var
Kılıçdaroğlu’nun G20 provokasyonuna sert yanıt
Kılıçdaroğlu'nun G20 provokasyonuna sert yanıt
Bayramiç Barajı’nda kuraklık!
Bayramiç Barajı'nda kuraklık!
Evlat nöbetinde bir buluşma daha!
Evlat nöbetinde bir buluşma daha!
Ermenistan’dan Putin kararı! Tutuklanacak
Ermenistan'dan Putin kararı! Tutuklanacak
CHP’de şimdi de küfürlü koltuk kavgası!
CHP'de şimdi de küfürlü koltuk kavgası!
Başkan Erdoğan’dan Sezgin Tanrıkulu’na tepki!
Başkan Erdoğan'dan Sezgin Tanrıkulu'na tepki!
Açık liseye geçiş şartları
Açık liseye geçiş şartları
KKM’de zorunlu karşılık oranı yükseltildi!
KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi!
CHP’de Bay Kemal’e yeni rakip
CHP'de Bay Kemal'e yeni rakip
AFAD Başkan Yardımcısı A Haber’de
AFAD Başkan Yardımcısı A Haber’de
Daha Fazla Video Göster