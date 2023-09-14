14 Eylül 2023, Perşembe
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Son 33 yılın en kurak ağustos ayı! Yurt genelinde yağışlar geçen yılın ağustosa göre yüzde 60 azaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son 33 yılın en kurak ağustos ayı yaşandı. Yurt genelinde yağışlar geçen yılın ağustosa göre yüzde 60 azaldı. Şiddetli kuraklık alarmı verildi. İklim bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.