19 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı ölümlü kaza! Bakan Tunç'tan flaş açıklama: Vatandaşımızın hakkını korumak bizim için önemli

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı ölümlü kaza! Bakan Tunç'tan flaş açıklama: Vatandaşımızın hakkını korumak bizim için önemli

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2023 12:42
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı ölümlü trafik kazasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç sosyal medya ve basın yoluyla spreküle edilmeye çalışan olay için "Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim vatandaşımızın hakkı hukuku onu korumak çok önemli bizim için." ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç’tan flaş açıklama
Bakan Tunç'tan flaş açıklama
AK Parti’de aday mesaisi! Kritik 15 Ocak detayı
AK Parti'de aday mesaisi! Kritik 15 Ocak detayı
Teröre geçit yok!
Teröre geçit yok!
Aynı anda iki yabancı dil öğretilecek
Aynı anda iki yabancı dil öğretilecek
CHP, DEM Parti’ye Belediye verecek mi? Pazarlık hangi ilçeler için sürüyor?
CHP, DEM Parti'ye Belediye verecek mi? Pazarlık hangi ilçeler için sürüyor?
İYİ Parti’de sular durulmuyor!
İYİ Parti'de sular durulmuyor!
İYİ Parti’deki gizli el İmamoğlu mu?
İYİ Parti'deki gizli el İmamoğlu mu?
Ticaret Bakanlığından ’fiyat listeleri’ kararı!
Ticaret Bakanlığından 'fiyat listeleri' kararı!
’Yerinde Dönüşüm’e rekor başvuru!
'Yerinde Dönüşüm'e rekor başvuru!
Emine Erdoğan Macaristan Parlamentosu’nu gezdi!
Emine Erdoğan Macaristan Parlamentosu’nu gezdi!
İYİ Parti istifalarla ilgili CHP’yi işaret etti!
İYİ Parti istifalarla ilgili CHP’yi işaret etti!
Seçim mesaisi! Tam gaz çalışma
Seçim mesaisi! Tam gaz çalışma
Daha Fazla Video Göster