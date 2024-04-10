Solingen faciasında yeni gelişme! Türk ailenin evini kundaklayan saldırgan yakalandı

Almanya'nın Solingen kentinde, 4 kişilik Bulgaristan Türkü bir ailenin evi kundaklanmış; anne, baba ve iki küçük çocukları hayatlarını kaybetmişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kundaklamayı gerçekleştiren Danıel S. İsimli cani yakalandı. Son gelişmeleri Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.

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