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Solingen faciasında yeni gelişme! Türk ailenin evini kundaklayan saldırgan yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 11:44
Almanya'nın Solingen kentinde, 4 kişilik Bulgaristan Türkü bir ailenin evi kundaklanmış; anne, baba ve iki küçük çocukları hayatlarını kaybetmişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kundaklamayı gerçekleştiren Danıel S. İsimli cani yakalandı. Son gelişmeleri Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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