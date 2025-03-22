22 Mart 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Sokak çağrısı ve kurultay kararının arka planı! Sokak olaylarıyla suçu perdelemek
Sokak çağrısı ve kurultay kararının arka planı! Sokak olaylarıyla suçu perdelemek

Sokak çağrısı ve kurultay kararının arka planı! Sokak olaylarıyla suçu perdelemek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.03.2025 09:29
Terör ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun ifade verirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultay kararı aldığını açıkladı. Özel’in sokak çağrısı nedeniyle sokaklar karıştı. Güvenlik güçlerine saldıran şahıslar gözaltına alınırken çok sayıda polis de yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sokak çağrısı ve kurultay kararının arka planı! Sokak olaylarıyla suçu perdelemek
Sokak çağrısı ve kurultay kararının arka planı!
Sokak çağrısı ve kurultay kararının arka planı!
Kurultay kararı! Kılıçdaroğlu aday olacak mı?
Kurultay kararı! Kılıçdaroğlu aday olacak mı?
Özel’in çağrısı sokakları karıştırdı!
Özel’in çağrısı sokakları karıştırdı!
İmamoğlu bugün adliyeye sevk edilecek!
İmamoğlu bugün adliyeye sevk edilecek!
İBB binasına taşlı ve sopalı saldırı!
İBB binasına taşlı ve sopalı saldırı!
Ekrem İmamoğlu ifadesinde ne dedi?
Ekrem İmamoğlu ifadesinde ne dedi?
Sokak çağrısında bulundukları gençlerden Özgür Çelik’e tepki Korkaksınız korkak!
Sokak çağrısında bulundukları gençlerden Özgür Çelik'e tepki "Korkaksınız korkak!"
ODTÜ’de marjinal gruplar polise taş ve sopalarla saldırdı
ODTÜ'de marjinal gruplar polise taş ve sopalarla saldırdı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den İmamoğlu’nun usulsüz diplomasına ilişkin açıklama! Yatay geçişte iltimas yapılmış olabilir
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den İmamoğlu'nun usulsüz diplomasına ilişkin açıklama! "Yatay geçişte iltimas yapılmış olabilir"
Ekrem İmamoğlu’nun telefonu nerede? Neden bulunamıyor?
Ekrem İmamoğlu'nun telefonu nerede? Neden bulunamıyor?
Bakan Yerlikaya: Vandallığa geçit vermeyeceğiz
Bakan Yerlikaya: Vandallığa geçit vermeyeceğiz
Saraçhane’de büyük provokasyon!
Saraçhane'de büyük provokasyon!
Daha Fazla Video Göster