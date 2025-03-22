22 Mart 2025, Cumartesi
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Sokak çağrısı ve kurultay kararının arka planı! Sokak olaylarıyla suçu perdelemek
Terör ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun ifade verirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultay kararı aldığını açıkladı. Özel’in sokak çağrısı nedeniyle sokaklar karıştı. Güvenlik güçlerine saldıran şahıslar gözaltına alınırken çok sayıda polis de yaralandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.