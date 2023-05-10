10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Site yönetimlerine yetkinlik geliyor! Site yöneticiliği için hangi kriterler aranacak?
Site yönetimine yeni düzenleme geliyor. Yönetici olmak isteyenlere bazı şartlar aranacak. Peki kriterler neler olacak? Aidatlarda KDV oranı düşülüyor mu? Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı değerlendirdi.