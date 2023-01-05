05 Ocak 2023, Perşembe
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Site aidatlarında fahiş artış! İstanbul'da bazı ilçelerde aidatlar bir yılda 3 katına çıktı
İstanbul'da site aidatları neredeyse kiralarla yarışır hale geldi. Peki site yönetimleri haksız kazanç mı elde ediyor? Vatandaş fahiş aidat artışını nereye, nasıl şikayet edilebilir? Site yöneticilerine "yüzde 300 huzur hakkı" ne demek? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın konuğu olan Türkiye Kentsel Tesis Yönetimi Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı değerlendirdi.