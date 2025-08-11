Sismik izolatör sistemi nedir? Binayı depremden nasıl korur?

Yaşamış olduğumuz depremlerle birlikte yapı stokumuz depremlere karşı ne kadar güçlü sorusunda tabii ki her zaman aklımıza geliyor. Özellikle büyük kentlerde yüksek katlı binaların depreme dayanıklı olabilmesi için son dönemde deprem izolatörleri de kullanılmaya başlandı başta şehir hastaneleri olmak üzere. Peki deprem izolatörleri nasıl çalışılıyor? Her binaya böyle bir yapı kurmak mümkün mü? O soruların yanıtı haberimizde...

