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Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.04.2025 13:34
TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapan doktorlar, Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Ertan Sağbaş, gazetecilere verdiği bilgide "Uyutucu ilaç vermeyişimizin üzerinden 8 gün geçti. Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz ilk andan itibaren.” ifadelerini kullandı.
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Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
Sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!
Sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!
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