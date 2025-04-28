28 Nisan 2025, Pazartesi
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Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapan doktorlar, Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiğini söyledi. Prof. Dr. Ertan Sağbaş, gazetecilere verdiği bilgide "Uyutucu ilaç vermeyişimizin üzerinden 8 gün geçti. Bir mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz ilk andan itibaren.” ifadelerini kullandı.