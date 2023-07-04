Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmanın şehit edildiği, bir jandarmanın da yaralandığı eylemleri gerçekleştiren 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Teröristlerin 7 Haziran’da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi." ifadelerini kullandı.