04 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2023 14:51
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmanın şehit edildiği, bir jandarmanın da yaralandığı eylemleri gerçekleştiren 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Teröristlerin 7 Haziran’da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi." ifadelerini kullandı.
Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi!
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi!
Aşırın sağın ateşi! Fransız isyanı...
Aşırın sağın ateşi! Fransız isyanı...
Fidan’dan İsveç’e Kur’an-ı Kerim tepkisi
Fidan'dan İsveç'e Kur'an-ı Kerim tepkisi
Cenin saldırısının perde arkası!
Cenin saldırısının perde arkası!
Mısır ile yeni dönemin şifreleri
Mısır ile yeni dönemin şifreleri
Gaziantep’te korkutan fabrika yangını!
Gaziantep'te korkutan fabrika yangını!
Savcı Sayan’ın acı günü!
Savcı Sayan’ın acı günü!
CHP kendi fondaş medyası ile kaos yaşıyor!
CHP kendi fondaş medyası ile kaos yaşıyor!
Gayrimenkul satışında yeni dönem!
Gayrimenkul satışında yeni dönem!
Alçak saldırıya sert tepki: Namertliktir
Alçak saldırıya sert tepki: Namertliktir
Köy konutları tatil köyünü andırıyor
Köy konutları tatil köyünü andırıyor
Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem
Türkiye ile Mısır ilişkilerinde yeni dönem
Daha Fazla Video Göster