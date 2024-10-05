Sınır hattındaki İsrail kentleri boşaltıldı! A Haber 'hayalet şehir' Kiryat Şimona'da

Lübnan'a karadan işgal başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik saldırılarını üç koldan sürdürüyor. Sınırın İsrail tarafındaki kentler ise, olası bir Hizbullah saldırısına karşı boşaltılmış durumda. A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve kameraman Ertan Tuna, İsrail Lübnan sınırındaki son durumu görüntüledi.

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