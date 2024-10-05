06 Ekim 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Sınır hattındaki İsrail kentleri boşaltıldı! A Haber 'hayalet şehir' Kiryat Şimona'da

Sınır hattındaki İsrail kentleri boşaltıldı! A Haber 'hayalet şehir' Kiryat Şimona'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2024 22:52
Lübnan'a karadan işgal başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik saldırılarını üç koldan sürdürüyor. Sınırın İsrail tarafındaki kentler ise, olası bir Hizbullah saldırısına karşı boşaltılmış durumda. A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve kameraman Ertan Tuna, İsrail Lübnan sınırındaki son durumu görüntüledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan: Gazze’nin direnişini kıramadılar
Erdoğan: Gazze’nin direnişini kıramadılar
Sınır hattındaki İsrail kentleri boşaltıldı!
Sınır hattındaki İsrail kentleri boşaltıldı!
Öldürülen iki genç kızın cenazesi defnedildi!
Öldürülen iki genç kızın cenazesi defnedildi!
Başkan Erdoğan’dan Batı’ya tarihi ’soykırım’ ayarı!
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya tarihi 'soykırım' ayarı!
A Haber Kassam komutanının vurulduğu yerde
A Haber Kassam komutanının vurulduğu yerde
Oruç Reis’te rota Somali!
Oruç Reis'te rota Somali!
Orta Doğu savaşa sürükleniyor
"Orta Doğu savaşa sürükleniyor"
Tahran sokaklarına asıldı!
Tahran sokaklarına asıldı!
Oruç Reis Somali için İstanbul Boğazı’ndan geçiyor!
Oruç Reis Somali için İstanbul Boğazı'ndan geçiyor!
Canlı yayında Beyrut katliamı!
Canlı yayında Beyrut katliamı!
Yargının kararına saygı duyuyoruz
"Yargının kararına saygı duyuyoruz"
İsrail’in hedefi bölgesel savaş: 11 Ekim’e dikkat
İsrail’in hedefi bölgesel savaş: 11 Ekim’e dikkat
Daha Fazla Video Göster